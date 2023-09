Lirik dan Terjemahan Lagu Bad - Wave To Earth: How Could My Day be Bad When I'm With You

Lirik dan terjemahan lagu Lagu Bad - Wave To Earth. Menjadi viral di TikTok dengan petikan lirik 'How could my day be bad, When I'm with you?'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Bad yang dinyanyikan oleh Wave To Earth.

Diketahui, lagu Bad dirilis pada 20 April 2023 dan termuat dalam album Wae To Earth yang bertajuk 0.1 flaws and all.

Lagu Bad - Wave To Earth belakangan menjadi viral di TikTok untuk musik pengisi konten romantis.

Petikan lirik lagu Bad - Wave To Earth yang seringkali terdengar yakni 'How could my day be bad, When I'm with you?'.

Dalam lagu Bad - Wave To Earth mengisahkan tentang ungkapan rasa bahagia seseorang yang dipertemukan dengan tambatan hatinya.

Lebih lengkapnya, simak lirik dan terjemahan lagu Bad - Wave To Earth berikut ini:

Lirik dan Terjemahan Lagu Bad - Wave To Earth

[Chorus]

How could my day be bad

Bagaimana bisa hariku meniadi buruk

When I'm with you?

Saat aku bersamamu?

You're the only one

Kaulah satu-satunya

Who makes me laugh

Yang membuatku tertawa

So how can my day be bad?

Jadi bagaimana hariku menjadi buruk?

It's a day for you

Keseharianku untukmu