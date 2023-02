5 Kado Valentine Tepat untuk Orang Terdekat

TRIBUNNEWS.COM- Hari kasih sayang menjadi momen yang dinanti, karena pada saat tersebut kita dapat lebih mengungkapkan perhatian dan rasa terima kasih untuk orang-orang terdekat. Sebuah momen istimewa yang seolah tak lengkap tanpa hadirnya bingkisan.

Agar kado Valentine tidak menjadi sekedar pemberian, pemilihan produk yang pas dapat memberi makna dan manfaat lebih buat sang penerima. Berikut ini 5 ide kado Valentine yang layak kamu pertimbangkan.

1. Say It with Flowers

Bunga artifisial

Mengawali pilihan kado hari kasih sayang, buket bunga artifisial dari Para Ella siap memikat hati siapa saja yang menerimanya. Bunga yang terbuat dari sabun dan pati jagung ini cocok untuk keperluan dekorasi karena dapat membuat ruangan terasa lebih hidup, selain itu juga memiliki aroma harum alami yang menyegarkan.

Bouquet bunga ini hadir disertai gift box cantik untuk memudahkanmu memberikan produk ini sebagai kado Valentine untuk ibu, istri ataupun pacar. Terdapat berbagai pilihan bunga dengan jenis dan warna yang bervariasi. Keunggulan lainnya adalah, bunga ini tidak memerlukan perawatan khusus.

2. Solusi Sarapan Mudah

Kris Sandwich Maker

Sarapan sebelum memulai aktivitas jadi hal penting yang sering dilewatkan setiap orang. Memberikan Kris sandwich maker sebagai kado Valentine juga bisa jadi solusi untuk membuat sarapan sehat khususnya bagi yang memiliki anak usia sekolah.

Dengan lapisan anti lengket pada dua sisi pemanggang, juga kaki anti slip dan handle disertai pengunci, menyiapkan roti isi tak pernah semudah ini. Terdapat pilihan warna hijau dan putih yang mempercantik desain minimalisnya. Selain mudah dibersihkan, produk ini juga tidak memakan banyak tempat saat disimpan.

3. Bersih-bersih Jadi Mudah

Maximus Buffalo Pengisap Debu

Bagi kamu yang sudah berkeluarga dan ingin merayakan hari Valentine di rumah saja, memberikan hadiah Valentine alat kebersihan seperti pengisap debu Maximus Buffalo juga sangat berguna. Alat ini dapat mengisap kotoran kering dan basah dengan filter HEPA yang mampu menangkap dan memerangkap debu agar tidak bertebaran. Tingkat kebisingannya juga kurang dari 80 dBA sehingga kamu dapat merayakan Valentine di rumah bersama orang terdekat dengan ruangan yang bersih dan nyaman.

4. Perkakas Tersimpan Rapi dan Aman

Tactix Kotak Perkakas

Perkakas yang tersimpan tidak semestinya, selain menyulitkan mencarinya saat dibutuhkan, juga dapat berbahaya jika dipegang oleh anak kecil. Tapi tak perlu khawatir, dengan Tactix kotak perkakas set 2 pcs, semua keperluan hardware di rumah dapat tersimpan rapi dan aman, membuat produk ini tepat sebagai kado Valentine untuk pria.

Terdapat kotak berukuran besar yang bisa dipakai untuk palu, set obeng, kunci pas, tang, sarung tangan, dan kotak kecil yang bisa dipakai menyimpan meteran, cutter, sekrup, hingga paku dan kain lap. Kapan saja diperlukan, semua langsung ditemukan. Dengan tutup disertai pegangan, kotak jadi mudah dibawa untuk dipindahkan. Materialnya terbuat dari plastik kuat yang tidak mudah pecah, menjaga isinya tetap aman di tempat.

5. Peralatan elektronik lancar

Betapa menyebalkannya saat sedang sibuk bekerja dengan laptop, tiba-tiba mouse berhenti beroperasi karena baterai habis. Begitu juga kalau si kecil tiba-tiba jadi rewel karena mainan kesayangannya berhenti berjalan. Hati tetap tenang jika ada baterai cadangan di rumah, seperti ragam Baterai Krisbow yang handal dan terdiri dari berbagai tipe yang biasa digunakan sehari-hari. Produk ini cocok untuk ide kado tambahan yang pastinya sangat bermanfaat bagi siapa saja.

Tentunya masih banyak ide lain yang dapat kamu pertimbangkan untuk menjadikan momen Valentine penuh makna. Untuk memudahkanmu berburu ide kado Valentine yang paling tepat, kamu dapat mengunjungi toko ACE terdekat atau berbelanja melalui aplikasi MISS ACE dan ruparupa.com.

Memeriahkan momen hari kasih sayang, ACE “The Helpful Place” menghadirkan penawaran menarik "Spesial untuk yang Tersayang" hingga 14 Februari 2023, yang menghadirkan beraneka pilihan produk penuh manfaat yang dapat kamu berikan untuk orang terdekat.

Hadir disertai penawaran hemat hingga 70 persen+14 persen dan gratis ongkir. Member juga bisa nikmati belanja hemat hingga 100 persen dengan menggunakan poin ACE Rewards. Syarat dan ketentuan berlaku.