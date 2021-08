Pertama Kali Laga Khusus Petarung Wanita Berlangsung 3 September 2021 di One Championship

Dok. ONE

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Pada laga utama, ONE: EMPOWER, juara dunia bertahan strawweight wanita Xiong Jing Nan akan mempertahankan sabuknya melawan petarung peringkat nomor 2 yaitu Michelle Nicolini.

Seperti diketahui, ONE Championship™ (ONE) mengumumkan jadwal terbaru untuk laga bertajuk ONE: EMPOWER yang akan disiarkan secara langsung keseluruh dunia pada hari Jumat, 3 September 2021.

Laga bersejarah ini menandai untuk pertama kalinya seluruh petarungnya adalah wanita yang diselenggarakan oleh ONE Championship.

Secara bersamaan diumumkan juga laga pada ONE Women Atomweight World Grand Prix dan tiga laga tambahan:

- Denice Zamboanga (peringkat #1 ONE atomweight) dari Philippines lawan Seo Hee Ham (peringkat #5 ONE atomweight) debutan dari Korea Selatan.

- Meng Bo (peringkat #2 ONE atomweight) dari China lawan Ritu Phogat dari India, kembali akan berlaga di World Grand Prix setelah menang melawan Lin Heqin dilaga sebelunya dia.

- Stamp Fairtex (peringkat #4 ONE atomweight) dari Thailand lawan Alyona Rassohyna (peringkat #3 ONE atomweight) dari Ukraine dalam pertarungan ulang yang sebelumnya pernah bertemu Februari lalu

· Itsuki Hirata dari Japan yang tidak pernah terkalahkan akan bertarung melawan petarung debutan dari Amerika Serikat Alyse Anderson.

· Bintang Kickboxing Anissa Meksen akan melawan Cristina Morales.

· Dalam laga LEAD, petarung campuran Filipina-Amerika Jackie Buntan akan melawan Daniela Lopez diseri ONE Super Series Muay Thai.