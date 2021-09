Pertarungan Hybrid MMA vs Muay Thai di Perayaan One Championship Ke-10

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - One Championship, mengumumkan laga dalam rangka hari jadinya yang ke-10 akan menggelar pertandingan bertajuk “ONE X” pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang.

CEO dan Chairman ONE Chatri Sityodtong mengumumkan hal tersebut dalam wawancaranya dengan jurnalis veteran Ariel Helwani di The MMA Hour.

Saat pengumuman tersebut Chatri juga mengabarkan akan menampilkan 3 laga yang paling fenomenal.

Yang paling menggemparkan adalah pengumuman akan diadunya 2 petarung besar dalam format hybrid antara petarung legenda MMA Demetrious “Mighty Mouse” Johnson melawan petarung raja Muay Thai Rodtang “The Iron Man” Jitmuangnon yang akan menggunakan kombinasi peraturan MMA dan Muay Thai.

Demetrious merupakan mantan juara beberapa kali di UFC divisi Flyweight yang bergabung di ONE pada tahun 2019.

Semenjak itu, dia berhasil menjuarai ONE Flyweight World Grand Prix Championship dan sempat bertarung perebutan sabuk juara dunia dikelas ONE Flyweight walaupun kalah KO dengan Adriano Moraes.

Rodtang, disisi lain merupakan juara dunia bertahan ONE Flyweight Muay Thai dan dikenal sebagai salah satu petarung yang paling ganas pukulannya.

Laga ini akan berlangsung sebanyak 4 ronde dan masing-masing ronde selama 3 menit. Ronde pertama dan ketiga akan menggunakan peraturan ONE Super Series Muay Thai dan ronde kedua dan keempat akan menggunakan peraturan global Mixed Martial Art (MMA).

Disamping laga diatas, Chatri juga mengumumkan 2 laga yang akan memperebutkan sabuk juara dunia.

Juara Dunia ONE Bantamweight Bibiano “The Flash” Fernandes kembali akan tampil mempertahankan sabuknya melawan penantang nomor 1 yaitu John “Hands of Stone” Lineker, dan laga lainnya adalah juara dunia ONE Featherweight Thanh Le kembali akan melawan penantang nomor 3 kelas featherweight sekaligus juara dunia BJJ Garry “The Lion Killer” Tonon.

ONE Championship akan mengumumkan laga-laga lainnya dalam minggu-minggu kedepannya.

Sementara itu, ONE Championship akan menggelar kembali laganya yang bertajuk ONE: REVOLUTION, yang akan disiarkan langsung dari Singapore Indoor Stadium di Singapore pada hari Jumat tanggal 24 September 2021.

Dalam laga utama akan bertemu juara dunia bertahan kelas Lightweight Chrsitian Lee melawan peringkat ke-3 kelas Lightweight Ok Rae Yoon. Dan dilaga pendukung laga utama, Juara Dunia Kickboxing ONE Bantamweight akan mempertaruhkan sabuknya melawan petarung Mehdi Zatout.

Akan tampil juga debutan petarung juara dunia BJJ Marcus “Buchecha” Almeida.