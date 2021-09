Ok Rae Yoon Juara Dunia ONE Lightweight Usai Kalahkan Christian Lee

Ok Rae Yoon

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - ONE Championship™ (ONE) memeriahkan Singapore Indoor Stadium dengan ONE: Revolution, yang disiarkan langsung pada hari Jumat, 24 September kemarin.

Acara ini menampilkan pertandingan seni bela diri campuran, Muay Thai, dan kickboxing yang sangat lengkap serta menyajikan tiga perebutan gelar Juara Dunia.

Pada laga utama, petarung kelas lightweight peringkat #3, Ok Rae Yoon mengalahkan sang pemegang gelar Christian Lee untuk merebut Gelar Juara Dunia ONE Lightweight.

Ok Rae Yoon tampil dengan gaya counterpunching seperti biasa. Sebaliknya, Lee cepat, tajam, dan kuat untuk memulai pertarungan, terhubung dengan banyak tangan kanan saat mencatatkan takedown.

Ok Rae Yoon melewati badai awal dari petarung muda asal Singapura-Amerika itu, dan dia menjadi lebih kuat saat pertarungan berlanjut.

Di ronde ketiga, Ok Rae Yoon mengguncang Lee, membuatnya terhuyung-huyung melintasi Circle. Sebuah counter tangan kanan dari Lee menjatuhkan petarung asal Korea Selatan tersebut, dan menjelang akhir ronde pertama, "The Warrior" mengambil bagian belakang Ok dan mengunci dengan rear-naked choke di bawah dagu.

Petarung Korea Selatan itu selamat dari upaya submission dan mengubahnya menjadi pertarungan sengit untuk dua ronde terakhir, dengan kedua petarung itu memiliki momen mereka masing-masing.

Pada akhirnya, ketiga juri menilai laga tersebut mendukung Ok untuk menang angka dengan keputusan bulat, dan berhak mengangkat sabuk Juara Dunia ONE Lightweight di pundaknya.

Dalam laga pendukung utama, Juara Dunia ONE Bantamweight Kickboxing, Capitan Petchyindee Academy, unggul tipis dari penantang Mehdi Zatout untuk meraih kemenangan tipis dengan poin setelah lima ronde yang sengit. Capitan tajam dan agresif, tetapi Zatout lebih dari bersedia untuk mengimbanginya. Kedua striker itu saling menyerang dengan tendangan dan pukulan eksplosif sepanjang pertarungan. Capitan melancarkan serangan kepada Zatout di berbagai titik, yang tidak diragukan lagi membuatnya mendapatkan kredit di kartu skor. Pada akhirnya, ketiga juri melihat pertarungan yang megunggulkan Capitan untuk menang dengan keputusan bulat dan mempertahankan sabuk.

Dalam pertandingan pertama dari tiga perebutan gelar Juara Dunia, Juara Dunia ONE Strawweight Joshua Pacio mengalahkan penantang peringkat #1 Yosuke Saruta dengan rentetan pukulan untuk menghasilkan KO ronde pertama yang menggembirakan, memenangkan pertandingan trilogi. Saingan lama memilih untuk bertukar serangan di tengah Circle sejak bel pembukaan dibunyikan, dengan petarung Jepang mendorong kecepatan dan petarung Filipina yang menonjol memilih untuk membalas. Setelah Pacio melakukan serangan kepada Saruta dengan tangan kiri, dia menyerbu lawannya untuk dengan cepat menyelesaikan submission dan mempertahankan gelar.