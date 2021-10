Siaran Langsung Tinju Dunia Hari Ini di Indosiar: Tyson Fury vs Deontay Wilder, Pukul 08.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Laga tinju dunia jilid 3 yang mempertemukan Tyson Fury vs Deontay Wilder akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, Minggu (10/10/2021).

Pertandingan tinju dunia Tyson Fury vs Deontay Wilder ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar mulai pukul 08.30 WIB.

Sebagaimana partai tinju bergengsi lainnya, beberapa partai tambahan akan tersaji sebelum laga utama antara Tyson Fury dan Deontay Wilder berlangsung.

Selain di Indosiar, Anda juga bisa menyaksikan laga tinju kelas wahid ini melalui layanan live streaming Vidio.com.

Link live streaming bisa diakses di akhir artikel ini

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Versi WBC, Tyson Fury vs Deontay Wilder, Pagi Ini Pukul 09.00 WIB (instagram/skysportsboxing)

Baca juga: Kericuhan di Venue Tinju PON Papua Dipicu Ketidakpuasan Atlet DKI, Ini Kronologisnya

Kabar itu didapatkan dari unggahan akun Instagram resmi Indosiar Sport.

"Sports mania, jangan lupa ada Gelar Tinju Dunia Indosiar besok! THE TRILOGY! Pertarungan antara The Gypsy King vs The Bronze Bomber."

"Siapakah yang berhasil keluar menjadi pemenang dan mendapatkan gelar juara dunia?"

"Saksikan partai balas dendam perebutan gelar juara dunia World Heavyweight Championship, #TheTrilogy Tyson Furry vs Deontay Wilder."

"Hari Minggu, 10 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB live di @indosiar," bunyi caption yang menyertai postingan tersebut.

Baca juga: Legenda Tinju Dunia Manny Pacquiao Maju Jadi Calon Presiden Filipina