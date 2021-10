Hanwha Dream Race 8+ Ajak Pecinta Lari Berolahraga Sambil Berdonasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berolahraga lari sambil berdonasi dalam acara virtual for charity Hanwha Dream Race 8+ bakal digelar hingga tanggal 24 Oktober 2021 oleh Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life), salah satu perusahaan asuransi dari Korea Selatan.



CEO Hanwha Life Insurance Indonesia, David Yeom mengungkapkan Hanwha Dream Race 8+ adalah bagian dari rangkaian acara ulang tahun ke-8 Hanwha Life Insurance Indonesia.

"Melalui Hanwha Dream Race 8+, mari lebih aktif berolahraga agar tetap sehat, sembari melakukan kebaikan dengan berdonasi. Setiap donasi yang terkumpul melalui Hanwha Dream Race 8+ nantinya akan disalurkan melalui Wahana Visi Indonesia,” ungkap David Yeom.



Masyarakat bisa mendaftar dan berlari dalam Hanwha Dream Race 8+ mulai hari ini sampai dengan 24 Oktober 2021 melalui link berikut: https://iluvrun.com/Hanwha8plus.

Dengan biaya pendaftaran Rp50.000, setiap peserta Hanwha Dream Race 8+ telah berdonasi senilai Rp22.500 untuk membantu anak dan lansia yang terdampak Covid-19.



Peserta dapat memilih salah satu dari empat kategori Hanwha Dream Race 8+ yakni:

1) Individual Furthest Run (lari menempuh jarak minimal 8 km, maksimal sejauhnya)

2) Individual Most Consistent Run (lari menempuh jarak minimal 1 km selama 8 hari berturut-turut)

3) Group Fastest Run (lari kelompok 5 orang dengan waktu rata-rata kelompok tercepat, dan menempuh jarak minimal 8 km per orang atau 40 km per kelompok)

4) Group Furthest Run (lari kelompok 5 orang, dengan menempuh jarak minimal 88 km per kelompok dan minimal 8 km per orang)

Tersedia total 100 medali dan 50 jersey untuk para Top Runners Hanwha Dream Race 8+.



Selain itu, bagi setiap peserta Hanwha Dream Race 8+ yang telah menempuh jarak 8 km (tidak berlaku kelipatan) Hanwha Life akan memberikan voucher Life+Point senilai Rp50.000 yang dapat ditukarkan di ratusan merchant.

Peserta yang beruntung juga berkesempatan untuk memenangkan 200 lucky draw berupa 8 Samsung Smart Watch 4, 8 Xiaomi Mi Watch, Voucher MAP senilai 8 juta, 88 Eundan vitamin dan 88 Ecobag Hanwha Life.



Peserta juga dapat mengikuti Instagram Photo Competition untuk mendapatkan tambahan voucher Life+ Point. Caranya dengan post moment ketika berlari dalam Hanwha Dream Race 8+ dengan menggunakan hashtag #DreamRace8Plus #HanwhaLife8thAnniversary, serta follow dan mention akun Instagram @hanwhalife.id.



Setiap peserta yang berpartisipasi dalam Instagram Photo Competition Hanwha Dream Race 8+ akan mendapatkan tambahan voucher Life+Point senilai Rp50.000 (tidak berlaku kelipatan), dan tiga orang pemenang masing-masing akan mendapatkan voucher Life+Point senilai Rp500.000.



Mari berlari untuk kebaikan, serta wujudkan mimpi maupun perlindungan finansial, kesehatan dan jiwa Anda bersama Hanwha Life.