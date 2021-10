Denmark Open 2021: Perebutan Tiket Final, Head to Head Praveen/Melati vs Dechapol/Sapsiree Ketat

AFP/OLI SCARFF

Pasangan pebulutangkis ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti merayakan kemenangannya setelah menundukan pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh dan Sapsiree Taerattanachai, dalam laga All England Open Badminton Championships Final Ganda Campuran di Birmingham, Inggris, Senin (15/3/2020).//Head to Head Praveen/Melati vs Dechapol/Sapsiree imbang, berjumpa kembali hari ini, Sabtu (23/10/2021) di Semifinal Denmark Open 2021, untuk memperebutkan partai final. AFP/OLI SCARFF