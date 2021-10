French Open 2021: Head to Head Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang, Tantangan Lolos ke 16 Besar

Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito//Head to head Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang (Kanada). Keduanya berjumpa kembali hari ini, Selasa (26/10/2021) di French Open 2021 untuk berebut tiket 16 besar.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut head to head atau rekor pertemuan antara tunggal putra Indonesia vs Kanada, Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang yang akan saling berhadapan di French Open 2021.

Hasil drawing babak pertama atau 32 besar French Open 2021 mempertemukan Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang yang akan bertanding di Stade Perre de Coubertin, Paris, Prancis.

Pertandingan Shesar Hiren Rhustavito vs Brian Yang akan berlangsung hari ini, Selasa (26/10/2021) mulai sekira pukul 17.30 WIB.

Mengulas rekor pertemuan keduanya, di ajang French Open 2021, akan menjadi pertemuan yang kedua bagi keduanya.

Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito saat berlaga di Denmark Open 2019 menghadapi wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. (Dok: PBSI)

Baik Shesar dan Brian Yang baru bertemu satu kali di ajang Swiss Open 2021.

Dalam pertemuan Swiss Open 2021 tersebut, Shesar Hiren Rhustavito mampu meraih kemenangan atas Brian Yang.

Shesar sukses mengalahkan wakil Kanada tersebut dua gim langsung dengan skor, 21-19 dan 21-13.

Jika melihat peringkat keduanya, Shesar Hiren Rhustavito lebih diunggulkan.

Dalam update peringkat BWF, Shesar kini berada di rangking ke-20 dunia.

Sementara Brian Yang menempati peringkat ke-41 dunia.