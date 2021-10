Stamp Fairtex dan Ritu Phogat Melaju ke Final Kejuaraan One Women’s Atomweight World Grand Prix

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - One Championship™ (ONE) kembali ke Singapore Indoor Stadium dengan tajuk One: Nextgen, yang ditayangkan langsung pada hari Jumat, 29 Oktober.

Acara ini menampilkan sepasang pertarungan kickboxing yang eksplosif, pertarungan seni bela diri campuran kelas heavyweight yang penuh aksi, pertandingan ulang antara dua petarung kelas strawweight yang sengit, dan babak semifinal One Women’s Atomweight World Grand Prix yang bersejarah.

Pada laga utama, mantan Juara Dunia dua cabang olahraga ONE dan penantang kelas atomweight berperingkat 3 saat ini Stamp Fairtex menunjukkan teknik menyerang yang superior, mengalahkan petarung pengganti Grand Prix Julie Mezabarba di akhir jangkauan tendangannya selama tiga ronde penuh untuk membawa pulang kemenangan dengan keputusan bulat.

Ritu Phogat

Stamp mengontrol jarak di awal ronde pertama, memaksa Mezabarba bertahan dengan banyak tendangan dan tipuan keras.

Petarung asal Brasil itu mencoba untuk menutup celah di ronde kedua, bahkan melakukan takedown, tetapi Stamp melakukan sapuan indah dan berakhir dengan full mount.

Petarung Thailand itu kemudian menghajar Mezabarba dengan serangkaian sikutan tajam dari posisi puncak.

Di ronde terakhir, Mezabarba menyerang ke depan dengan kombinasi pukulan, tetapi Stamp dengan bijak memanfaatkan seluruh luas Circle untuk menahan lawannya.

Dengan kemenangan ini, Stamp melaju ke Final Kejuaraan One Women's Atomweight World Grand Prix.

Dalam laga pendukung utama, penantang atomweight peringkat #4 Ritu Phogat mengatasi upaya penuh semangat dari petarung pengganti Grand Prix Jenelyn Olsim untuk menang dengan keputusan bulat di babak semifinal One Women’s Atomweight World Grand Prix.

Olsim awalnya menggunakan pukulannya untuk menjaga jarak Phogat, namun "The Indian Tigress" dengan cepat beralih ke gulat kelas dunianya dan mendapatkan kendali. Phogat memulai ronde kedua dengan pukulan keras dan kemudian menjatuhkan Olsim ke matras.