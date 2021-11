Berstatus Elite Label Road Race Marathon, Ini Cara Daftar Marathon Virtual yang Digelar Maybank

TRIBUNNEWS.COM - Lomba lari secara virtual, Maybank Marathon kembali digelar tahun ini.

Gelaran yang diinisiasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk ini akan dilaksanakan pada 11-12 Desember 2021.

Maybank Marathon merupakan lomba lari marathon tingkat internasional yang telah diselenggarakan perusahaan sejak 2012.

Dengan demikian, ini menjadi tahun ke-10 Maybank Marathon digelar.

“Maybank Marathon kembali hadir dengan komitmen untuk memenuhi kerinduan para pehobi olah raga lari menghadapi run challenge melalui ajang lari virtual Maybank Marathon Anywhere 2021,” kata Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, seperti dilansir Kompas.com, Minggu (14/11/2021).

Ajang lari bertajuk Maybank Marathon Anywhere 2021 akan memperlombakan kategori 10K, 21K dan 42k.

Adapun registrasi peserta untuk mengikuti Maybank Marathon Anywhere 2021 akan dibuka pada 16 November 2021, pukul 10.00 WIB melalui situs http://www.maybank.co.id/mma.

Lebih lanjut Taswin menyebutkan, Maybank Marathon telah menorehkan serangkaian prestasi, di antaranya pengakuan sebagai elite label road race marathon dari World Athletics.

Dengan predikat tersebut, marathon ini merupakan satu-satunya ajang lari di Indonesia dengan label internasional yang diakui badan dunia.

“Semangat one decade of pushing the limits mencerminkan upaya kami selama sepuluh tahun menggelar ajang lari berkelas secara konsisten,” ujarnya.

