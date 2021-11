F1 Brazil 2021, Max Verstappen Podium Lagi, Sergio Perez Finis Keempat

TRIBUNNEWS.COM - Pebalap Red Bull Racing Honda, Max Verstappen kembali meraih podium di balapan F1 Brazil 2021, pada Minggu (14/11/2021).

Tak hanya Max Verstappen yang meraih hasil apik, Sergio ‘Checo’ Perez berhasil finis di posisi empat, setelah bersaing ketat dengan pebalap Valtteri Bottas yang cukup menguasai sirkuit Sao Paolo sepanjang 4.309 meter untuk mengitari sebanyak 71 lap.

Max sempat menyalip dan memimpin balapan hingga puluhan lap, sedangkan Checo tak dapat menahan laju kompetitornya yang memang kencang.

Dua pebalap Red Bull Racing Honda, Max Verstappen dan Sergio Perez. (DOK. HONDA)

“Saya tahu balapan kali ini akan lebih sulit, tapi saya lakukan semampunya, kami hanya kekurangan sedikit (untuk menang). Setidaknya jalannya balapan sangat menyenangkan, tentu saja saya berharap menang tapi realita ini adalah hasil bagus,” ujar Max usai turun podium.

Sementara itu, Checo mengakui bahwa selepas start posisinya sangat bagus untuk mengawal Max, tapi dirinya sudah berusaha mempertahankan posisi dan tak sebanding dengan Lewis yang andalkan mesin baru.

“Saya memiliki awal yang bagus tetapi kemudian sangat sulit untuk menahan Lewis, saya mencoba yang terbaik untuk menahannya tetapi saya tidak bisa, dia terbang!” kata Checo.

Hujan deras selama tiga jam di gelaran F1 Belgia, Minggu (29/8/2021) di Sirkuit Spa-Francorchamps membawa Max Verstappen tim Red Bull Racing kembali naik podium kemenangan. (IST)

Meski begitu, Max dan Checo setidaknya bisa konsisten membuktikan keunggulan terobosan baru pelumas mesin yang dikembangkan oleh Mobil 1 bekerja sama dengan Honda Research & Development dan Red Bull Racing Honda.

Pablo Conrad, Marketing Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia menyampaikan apresiasinya kepada kedua pebalap tersebut.

“Podium yang diraih Max dan usaha Checo sangat luar biasa sebagai rekan setim di balapan F1 Brazil 2021, bekerja sama sebagai tim untuk saling mendukung. Apalagi Max saat ini unggul di klasemen sementara Juara Dunia 2021, Juara Dunia masih terbuka untuk Red Bull Racing,” ucap Conrad.

Seperti diketahui, tahun ini ExxonMobil Lubricants Indonesia meluncurkan varian terbaru rangkaian produk Mobil Super yaitu Mobil Super All in One Protection, Mobil Super Friction Fighter dan Mobil Super Everyday Protection.

Ketiga produk tersebut memiliki telah dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP. (*/)

