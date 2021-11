Serba-serbi WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika - Toprak Diminta Berburu Kuliner Ketoprak

TRIBUNNEWS.COM - Nama Toprak Razgatlioglu jelas menjadi satu di antara rider yang mendapat sorotan jelang balap World Superbike (WSBK) 2021 akhir pekan ini.

Toprak Razgatlioglu dan kolega dijadwalkan menjalani seri penutup WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika, NTB Jumat (19/11/2021) hingga Minggu (21/11/2021).

Pembalap asal Turki itu adalah satu dari dua kandidat peraih gelar juara dunia di musim ini.

Ia bersaing ketat dengan andalan Kawasaki, Jonathan Rea guna menjadi yang terbaik pada akhir musim kejuaraan.

Diketahui, rider yang di gadang-gadang bisa mentas di ajang MotoGP itu sudah tiba di Indonesia.

Postingan Toprak Razgatlioglu mendapatkan banyak komentar dari netizen Indonesia, termasuk sang rider diminta untuk mencicipi kuliner Ketoprak jelang WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika, Minggu (21/11/2021). (instagram @ toprak_tr54 Sudah Diverifikasi)

Hal tersebut diketahui melalui postingan di media sosialnya yang sedang bersantai di kolam renang.

"Enjoying the off day in indonesia (nikmati hari libur di Indonesia)," terang caption sang rider, Rabu (17/11/2021).

Postingan instagram Toprak banyak mendapatkan tanggapan dari netizen. Termasuk dari warganet Indonesia yang banyak mengucapkan selamat datang kepada pembalap asal Turki ini.

Ada beberapa yang mengundang atensi dari komentar yang dilontarkan netizen Indonesia.

Toprak disarankan untuk mencicipi kuliner Ketoprak di Tanah Air.