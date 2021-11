Jelang Balapan WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika, Toprak Bantu Emak-emak Potong Rumput

TRIBUNNEWS.COM - Jelang balapan WSBK 2021 seri penutup di Sirkuit Mandalika, NTB, sorotan terarah kepada sejumlah pembalap, satu di antaranya ialah Toprak Razgatlioglu.

Seperti yang dijadwalkan, balapan World Superbike (WSBK) 2021 seri Indonesia akan tersaji Jumat (19/11/2021) hingga Minggu (21/11/2021).

Seri Indonesia di Sirkuit Mandalika ini menjadi balapan pamungkas di kalender WSBK 2021.

Meski demikian, balapan ini bak laga final karena akan menentukan siapa kiranya di antara Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea yang menyandang predikat juara dunia di akhir musim.

Pembalap Yamaha, Toprak Razgatlioglu melakukan aktivitas memotong rumput jelang balapan WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika, Minggu (21/11/2021). (instagram @ toprak_tr54 Sudah Diverifikasi)

Namun sebelum turun gelanggang ke lintasan, sejumlah aktivitas dilakukan oleh Toprak.

Pembalap asal Turki ini banyak memposting kegiatannya setibanya di Indonesia melalui akun media sosial instagram.

Satu di antaranya ialah membantu emak-emak memotong rumput.

"Final preparations for the weekend. Thanks ─░ndonesia," tulis pembalap andalan Yamaha ini, Kamis (18/11/2021).

Dalam unggahan foto tersebut, pembalap yang di gadang-gadang siap mentas di ajang MotoGP itu nampak menggunakan alat pemotong rumput.

Toprak yang mengenakan topi dan kacamata hitam membantu sejumlah emak-emak yang melakukan aktivitas untuk memotong rumput.