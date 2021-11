Semifinal Indonesia Masters 2021: Marcus/Kevin Unggul Head to Head, Peluang Minions Lolos ke Final

Tribunnews/JEPRIMA

Ganda putra nomor satu dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, melenggang ke perempat final Blibli Indonesia Open 2018 setelah menundukkan pasangan Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ede Yi, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018). The Minions menang dua gim langsung 21-8, 21-12.//Head to Head Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi yang akan saling berhadapan di Semifinal Indonesia Masters 2021 hari ini, Sabtu (20/11/2021).