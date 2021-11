Live Streaming iNews & MNC TV Indonesia Open 2021, 3 Wakil Merah Putih Berebut Tiket Final Hari ini

Tribunnews/Herudin

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie saat bertanding pada babak II Indonesia Open 2019, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019). Jonatan Christie berhasil mengalahkan tunggal putra asal Denmark, Hans-Kristian Solberg Vittinghus setelah bermain dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-13.//Live streaming Semifinal Indonesia Open 2021 hari ini bisa disaksikan secara langsung di iNews dan MNC TV, Sabtu (27/11/2021) mulai pukul 11.00 WIB. Terdapat tiga wakil Merah Putih yang akan bertanding di Semifinal Indonesia Open 2021 hari ini, masing-masing meliputi perwakilan sektor tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri. Marcus/Kevin vs Rankireddy/Shetty, Greysia/Apriyani vs Jongkolphan/Rawinda, Jonatan Christie vs Viktor axelsen berebut tiket final Indonesia Open 2021.