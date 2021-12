Final Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2021 Hari ini: Asa An Se-young Raih Hattrick Gelar Juara

Instagram @badmintonkorea_official

Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-young mampu melangkah ke babak final BWF World Tour Finals 2021 yang akan berlangsung hari ini, Minggu (5/12/2021). Pada babak final BWF World Tour Finals 2021, An Se-young akan ditantang wakil India, Pusarla V. Sindhu. Pertandingan An Se-young vs Pusarla V.Sindhu akan dimulai sekira pukul 14.00 WIB.