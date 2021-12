Kairat Akhmetov Taklukkan Danny Kingad Di One: Winter Warriors II

Dok. One Championship

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - ONE Championship™ (ONE) kembali dengan tajuk ONE: WINTER WARRIORS II, sebuah gelaran yang direkam sebelumnya dari Singapore Indoor Stadium.

Pada laga utama, penantang Kelas Flyweight peringkat 4 dan mantan Juara Dunia Kelas Flyweight ONE, Kairat Akhmetov menunjukkan penampilannya yang spektakuler dengan mendominasi penantang Kelas Flyweight peringkat 2, Danny Kingad dalam laga yang berjalan tiga ronde.

Acara ini menampilkan kartu utama pertandingan seni bela diri campuran (MMA) dan kartu unggulan pertandingan MMA, kickboxing, serta Muay Thai.

Sebuah laga yang sangat dinantikan mengingat dua petarung hebat tersebut akhirnya bertemu untuk saling berhadapan di dalam Circle setelah beberapa kali gagal untuk dipertemukan dalam sebuah pertarungan.

Akhmetov tanpa henti mendominasi lawannya dengan kemampuan gulatnya sepanjang pertarungan, secara konsisten memaksa Kingad untuk terus bertahan dari serangannya. Di ground, petarung Kazakstan itu berhasil mengendalikan tempo dengan baik.

Meskipun Kingad memang memiliki beberapa momen-momen penting untuk membalikkan keadaan, sayangnya semua tidak cukup dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh Akhmetov sepanjang laga.

Pada akhirnya, ketiga juri menilai pertarungan layak untuk dimenangkan oleh “The Kazakh” dengan keputusan bulat.

Dalam laga pendukung utama, Kwon Won Il mencatatkan kemenangan KO yang mengejutkan atas mantan Juara Dunia ONE Bantamweight dan penantang peringkat #2 saat ini, Kevin Beligon.

Petarung Korea Selatan yang berpostur tinggi dan kurus itu konsisten menyerang Beligon dengan kombinasi pukulannya sejak bel pembukaan dibunyikan, sementara bintang Filipina itu membalas dengan serangan berputar ciri khasnya.

Hingga akhirnya, sebuah pukulan hook kiri yang keras ke arah tubuh pada ronde kedua langsung membuat Belingon terjatuh dan mantan raja kelas Bantamweight itu tidak bisa melanjutkan pertarungan. Kemenangan pun secara resmi didapatkan oleh Kwon Won II pada menit ke-5 ronde kedua.