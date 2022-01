Stefer Rahardian Nantikan Aksi Jarred Brooks di One: Only The Brave

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petarung andalan Indonesia Stefer “The Lion” Rahardian mengaku antusias menantikan aksi Jarred “The Monkey God” Brooks yang akan tanding menghadapi Hiroba Minowa dalam laga MMA divisi strawweight pada Jumat (28/1/2022) di Singapore Indoor Stadium.

Dalam ajang bertajuk One: Only The Brave nanti, atlet dari Amerika tersebut akan menjalani laga kedua di One Championship setelah tampil ciamik dalam debutnya akhir tahun lalu dengan mengalahkan Lito Adiwang. Kemenangan tersebut membawanya pada peringkat ketiga di kelas jerami.

Kini, "The Monkey God” akan menghadapi sesama grappler tangguh dalam diri Hiroba Minowa yang berada di peringkat keempat. Kemenangan bisa jadi membuka jalan untuk menghadapi Joshua “The Passion” Pacio sebagai sang penguasa divisi di One Championship.

Dengan berbekal gulat sebagai dasar bela dirinya, Jarred Brooks telah malang melintang dalam dunia MMA. Ia kini memegang catatan rekor 17-2-0.

Jarred Brooks

Salah satu kekalahannya terjadi saat menghadapi Deiveson Figueiredo di Brasil yang sempat memicu perdebatan di kalangan pengamat.

Bagi Stefer, kemampuan grappling jadi salah satu senjata utama Jarred Brooks dalam melumpuhkan lawan.

“Dia grappler yang bagus banget menurut saya. Menurut saya dia adalah salah satu atlet yang sangat berbahaya dan punya kesempatan besar untuk jadi juara dunia. Dia punya skill yang besar dan juga pengalaman banyak bertanding di organisasi-organisasi besar di dunia. Saya rasa dengan dia masuk ke ONE, dia akan merasa lebih nyaman karena kita memang salah satu organisasi yang membesarkan nama-nama atlet di divisi berat rendah,” ungkap atlet asal Bali MMA ini.

Stefer tak salah. Kemampuan gulat serta grappling milik atlet 28 tahun tersebut memang layak untuk ditakuti.

Dalam laga menghadapi Lito Adiwang, ia berhasil mementahkan gaya eksplosif sang rival hingga bisa mengamankan kemenangan lewat teknik kuncian arm-triangle choke pada ronde kedua.

Kemenangan kuncian tersebut menjadi yang ketujuh dalam kariernya dan semakin mempertajam statusnya sebagai salah satu grappler paling berbahaya di divisi strawweight saat ini.