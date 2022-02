Perbaikan Sirkuit Mandalika Dilakukan 24 Jam, Dirut PT PP Targetkan 10 Maret Selesai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sirkuit Mandalika yang akan menggelar ajang balap motor nomor wahid di dunia, MotoGP pada 18-20 Maret mendatang terus melakukan pembenahan.

Terlebih adanya masukan dari para pembalap yang menyebut aspal Sirkuit Mandalika di beberapa titik kualitasnya kurang bagus.

Dorna dan FIM pun memberikan catatan itu kepada Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan ITDC agar segera dibenahi dan bisa rampung sebelum gelaran MotoGP dimulai.

Setelah mendapatkan masukan itu, ITDC sebagai pengelola sirkuit kembali menugaskan PT PP sebagai kontraktor untuk bisa memperbaiki bagian mana saja yang sudah ditentukan.

Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad menargetkan pihaknya bisa menuntaskan pengaspalan ulang di beberapa area sepekan sebelum gelaran MotoGP 2022 dimulai.

“Jadi dengan itu kami langsung gerak untuk siapkan semua equipment dan juga material-material, per tanggal 15 (Februari) sudah jalan. Equipment sudah bergerak dan kami memakai kawalan khusus untuk cepat sampai di Lombok,” kata Novel Arsyad dalam konferensi pers secara daring, Rabu (16/2/2022).

“Material dari Palu berupa batu-batu pecah sudah kami siapkan kalau tidak ada halangan besok pagi (hari ini) sudah bisa berangkat dan semua personel yang terkait juga akan datang untuk memastikan apa saja yang dilakukan dalam perbaikan ini tetap on the track dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan,”

“Kami sudah punya jadwal untuk pelaksanaan ini dimana sudah berjalan dan kami jadwalkan di tanggal 10 maret, seminggu sebelum MotoGP sudah kami selesaikan dan Insya Allah mulai dua hari kedepan alat-alat berat sudah di sana dan kami bekerja 24 jam full untuk memastikan semua ini on schedule, on track dan sesuai dengan standar kelas dunia ini,” jelasnya.

Novel menjanjikan pihaknya bakal bekerja ekstra sehingga Sirkuit Mandalika mempunyai kelas dunia sehingga para pembalap saat melintas bisa memacu sepeda motornya dengan maksimal.

“Komitmen kami sesuai yang kami bicarakan bersama ITDC, MGPA, Dorna dan FIM. Kami akan all out, on schedule. Kami bisa selesaikan dan MotoGP bisa jalan dengan saran tadi dan tentunya dengan kualitas yang terbaik sehingga pebalap bisa mencapai kecepatan lebih dari waktu pramusim,” terang Novel.

“Kami yakin satu minggu sebelum tanggal 18 Maret Insya Allah bisa selesai dan kami full team ada di sana. Kami yakin bisa tuntas paling lambat tanggal 10 maret,” pungkasnya.