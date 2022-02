Konfederasi Bulu Tangkis Eropa (BEC) Tanggapi Konflik Rusia-Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Konflik Rusia-Ukraina pun berdampak pada gelaran bulu tangkis di dunia.

Konfederasi Bulu Tangkis Eropa (BEC) memberikan rilisan pernyataan resmi terkait kondisi keamanan di Ukraina.

BEC menerangkan bahwa beberapa bulan lalu mereka menggelar pertandingan penting di kejuaraan Eropa.

Namun kini terdapat berita kurang mengenakkan di Ukraina.

Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina Bikin Skuat Indonesia Undur Diri dari Polish Open 2022

Baca juga: Daftar Skuat Indonesia di Kejuaraan Polish Open 2022, Ada Christian Adinata hingga Putri KW

Pada pernyataan resminya, BEC memberikan pernyataan bahwa mereka sangat prihatin dengan seluruh masyarakat di Ukraina.

Dilansir badmintoneurope.com, pun dituliskan rilisan resmi atas konflik Rusia-Ukraina sebagai berikut.

"10 months ago, we hosted our flagship event, the European Championships, in Ukraine's capital, Kyiv – today we are all devastated to see the news coming out of Ukraine."

"10 bulan yang lalu kami menggelar pertandingan penting di sebuah Kejuaraan Eropa, tepatnya di ibu kota Ukraina, Kiev. Hari ini kami sangat terpukul dengan adanya beragam kabar yang muncul dari Ukraina"

"Our thoughts are with the affected people in Ukraine, and we all hope for peace soon,"

"Pikiran kami bersama masyarakat yang terkena dampak di Ukraina, dan kami semua berharap untuk segera menemukan perdamaian,"