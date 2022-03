Jadwal Bulutangkis Bulan Maret 2022: Ada German Open 2022 hingga All England 2022

Tribunnews/Jeprima

Tim bulu tangkis All England Indonesia usai tiba kembali di Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (22/3/2021) malam. Tim All England Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan All England 2021 setelah 20 dari 24 anggota tim menerima surat elektronik atau e-mail dari National Health Service (NHS) Inggris terkait kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang berlaku di negara tersebut. Tribunnews/Jeprima. All England 2022 menjadi turnamen bulutangkis paling ditunggu di bulan Maret 2022 ini. Sebelum itu, ada German Open 2022 yang juga bergengsi.