Kevin Sanjaya Melamar Valencia Tanoesoedibjo di Hari Ulang Tahun: She Said Yes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dikabarkan melamar kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo pada momen ulang tahun sang pebulutangikis, Selasa (2/8/2022).

Kevin Sanjaya Sukamuljo yang hari ini tepat berusia 27 tahun, melamar Valencia Tanoesoedibjo di sebuah stadion sepakbola di Jakarta.

Kabar Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo berseliweran di sejumlah akun media sosial, Twitter mengabarkan kabar bahagia itu di media sosial.

"KEVIN SANJAYA SUKAMULJO PROPOSE TO VALENCIA TANOE TODAY! CONGRATS FOR BOTH OF YOU GUYS!," tulis KAREN @arpsirius.

" IM JEALOUS , KEVIN SANJAYA LOVES FOR CI VALEN IS SO BIG , HE LITERALLY RENT A WHOLE FOOTBALL STADIUM FOR HER OMG I CAN'T STOP SMILING," tulis akun @badeuminton.

Pada sejumlah unggahan di twitter, tampak foto Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe yang sedang bergandeng tangan tepat di titik tengah lapangan sepakbola dengan jalan memanjang dari tepi ke tengah berhias bunga.

Sementara itu di layar besar stadion terdapat tulisan "Kevin Sanjaya & Valencia Tanoesoedibjo 02 I 08 I 2022 "SHE SAID YES".

Akun Instagram Marcus Ferinaldi Gideon, pasangan ganda Kevin, pun mengabarkan hal serupa di insta storynya.

Dia juga memasang foto saat berfoto berempat bersama Hendra Setiawan, pebulutangkis senior.