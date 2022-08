Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo, Vidi Aldiano: Udah Nyimpan Rahasia Beberapa Minggu

TRIBUNNEWS.COM - Atlet bulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo di hari ulang tahunnya pada 2 Agustus 2022.

Momen membahagiakan ini rupanya turut dirasakan oleh penyanyi Vidi Aldiano yang juga merupakan sahabat Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo.

Vidi Aldiano mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah mengetahui dan menyimpan rahasia ini selama beberapa minggu.

Momen Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo. Vidi Aldiano mengaku telah merahasiakan rencana Kevin Sanjaya melamar Valencia Tanoesoedibjo (kolase/instagram)

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Vidi Aldiano @vidialdiano pada Rabu (3/8/2022).

"Hari ulang tahun yang menjadi surprise proposal juga!! Im so SO happy for you two, @kevin_sanjaya & @valenciatanoe!," tulis Vidi dalam caption.

"Salah satu proposal yang paling extra sih by far!! Udah nyimpen rahasia ini for a couple of weeks, dan tereksekusi dengan lancar hari ini."

"Ngikutin perjalanan mereka berdua sejak awal sampai ke titik ini, cuma bisa berdoa kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kalian berdua," lanjutnya.

"God bless you two beautiful souls! AAAAAAAAA MASIH TERLALU HAPPY—-!!"

Bukan Kevin Sanjaya yang diberikan kejutan pada hari ulang tahunnya.

Pasangan Marcus Gideon tersebut malah memberikan kejutan spesial kepada sang kekasih, Valencia Tanoesoedibjo.