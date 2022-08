Princess Mary Superal Juara Simone Asia Pacific Cup 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Princess Mary Superal akhirnya menjadi juara Simone Asia Pacific Cup di Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Sabtu (20/8/2022), mengungguli dua bintang dunia, So Yeon Ryu dan Lydia Ko.

Dia mencetak 67 pukulan atau 5 di bawah par pada pertandingan final. Mengantarnya menjadi pemimpin leaderboard akhir dengan total 204 pukulan atau 12 di bawah par.

Princess, pegolf berusia 25 tahun asal Filipina ini tidak dapat menahan air mata kebahagiaan usai menyelesaikan pertandingan.

Kemenangan di Simone merupakan hasil terbaiknya sejak menjadi pemain profesional pada tahun 2016.

“Saya sudah menunggu momen ini sejak lama. Saya sangat bahagia. Saya menjalani permainan di final round seperti di hari sebelumnya. Fokus pada permainan saya sendiri,” ungkap Princess yang mendapatkan hadiah sebesar US$ 100 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar dari total hadiah US$ 750 Ribu. Dia mencetak hat-trick birdie di first nine, yaitu pada hole 2, 3, dan 4. Dua birdie lainnya dicetak di hole 10 dan 15. Sisanya par.

Princess sudah cukup familiar dengan Pondok Indah Golf Course. Dia pernah bermain di lapangan golf ini saat masih menjadi pemain amatir. Dia juga mengaku sangat gembira bisa kembali datang dan bermain di Jakarta. Selain merasa nyaman dengan keramahtamahan orang Indonesia, dia juga juga menyukai makanan Indonesia, terutama nasi goreng.

Dia bermain satu flight dengan rekan satu negaranya Pauline Del Rosario bersama dengan pasangan asal Selandia Baru, Lydia Ko yang merupakan pegolf LPGA berperingkat 4 dunia dan Momoka Kobori. Princess berharap dengan kemenangan ini dia bisa memberikan inspirasi kepada para wanita, khususnya di Asia untuk bisa berprestasi di lapangan golf. .

So Yeon Ryu berhasil merebut posisi runner up dari Lydia Ko. Dia unggul satu pukulan dari Lydia. So Yeon Ryu yang pernah menjadi juara turnamen major Ana Inspiration tahun 2017 dan U.S. Women’s Open 2011 mengumpulkan 207 pukulan atau 9 di bawah par. Dia mencetak 7 birdie, namun membuat dua bogey.

Patricia Konsisten

Patricia Walanda Sinolungan bermain konsisten hingga hari ketiga. Pegolf amatir ini menjadi pemain lokal dengan perolehan hasil terbaik, mengalahkan empat pegolf profesional Indonesia, yaitu Tatiana Wijaya, Ida Ayu Melati Putri, Dea Mahendra, dan Putri Aisyah Amani.