Jadwal Siaran Langsung MotoGP Aragon 2022: Menanti Duel Bagnaia vs Quartararo dan Comeback Marquez

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal lengkap MotoGP Aragon 2022 yang bakal dihelat akhir pekan ini hari Minggu (18/9/2022) untuk sesi race day.

Jadwal MotoGP Aragon 2022 akan dimulai hari Jumat (16/9/2022) untuk sesi latihan bebas lalu hari Sabtu (17/9/2022) untuk sesi kualifikasi.

Keseruan race day MotoGP Aragon 2022 dapat disaksikan live melalui tayangan Trans7 dan streaming di Vision Plus, Minggu (18/9/2022) pukul 19.00 WIB.

Jadwal MotoGP Aragon 2022

Jumat ,16 September 2022

14.00 - 14.40 Moto3 Free Practice 1

14.55 - 15.40 MotoGP Free Practice 1

15.55 - 16.35 Moto2 Free Practice 1

18.15 - 18.55 Moto3 Free Practice 2

19.10 - 19.55 MotoGP Free Practice 2

20.10 - 20.50 Moto2 Free Practice 2

Sabtu ,17 September 2022

14.00 - 14.10 Moto3 Free Practice 3

14.55 - 15.40 MotoGP Free Practice 3

15.55 - 16.35 Moto2 Free Practice 3

17.35 - 17.50 Moto3 Qualifying 1

18.00 - 18.15 Moto3 Qualifying 2

18.30 - 19.00 MotoGP Free Practice 4

19.10 - 19.25 MotoGP Qualifying 1

19.35 - 19.50 MotoGP Qualifying 2

20.10 - 20.25 Moto2 Qualifying 1

20.35 - 20.50 Moto2 Qualifying 2

22.00 - 22.45 MotoGP Qualifying Press Conference

Minggu, 18 September 2022

14.00 - 14.10 Moto3 Warm Up

14.20 - 14.30 Moto2 Warm Up

14.40 - 15.00 MotoGP Warm Up

16.00: Moto3 Race

17.20: Moto2 Race

19.00: MotoGP Race