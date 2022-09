Jadwal MotoGP Jepang 2022: Fabio Quartararo Usung Misi Balas Dendam di Sirkuit Motegi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal MotoGP Jepang 2022 lengkap dengan jam tayang live di Trans7.

Berlangsung di Sirkuit Motegi, keseruan agenda balapan MotoGP Jepang 2022 di Negeri Sakura dimulai pada hari Jumat (23/9/2022).

Kemudian untuk race day MotoGP Jepang 2022 bakal digelar pada hari Minggu (25/9/2022) pukul 13.00 WIB.

Jadwal MotoGP Jepang 2022

Jumat, 23 September 2022

11.15 - 11.15 WIB: Moto3 FP1

12.10 - 12.50 WIB: Moto2 FP1

13.05 - 14.20 WIB: MotoGP FP1

Sabtu, 24 September 2022

07.00 - 07.40 WIB: Moto3 FP2

07.55 - 08.35 WIB: Moto2 FP2

08.50 - 09.35 WIB: MotoGP FP2

10.30 - 10.50 WIB: Moto3 Qualifying 1 (Q1)

11.00 - 11.15 WIB: Moto3 Qualifying 2 (Q2)

11.30 - 11.45 WIB: Moto2 Qualifying 1 (Q1)

11.55 - 12.10 WIB: Moto2 Qualifying 2 (Q2)

12.23 - 12.55 WIB: MotoGP FP3

13.05 - 13.20 WIB: MotoGP Qualifying 1 (Q1)

13.30 - 13.45 WIB: MotoGP Qualifying 2 (Q2)

Minggu, 25 September 2022

08.00 - 08.10 WIB: Moto3 Warm Up

08.20 - 08.30 WIB: Moto2 Warm Up

08.40 - 09.00 WIB: MotoGP Warm Up

10.00 WIB: Moto3 Race

11.20 WIB: Moto2 Race

13.00 WIB: MotoGP Race