Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Iran Piala Asia 2022 Hari Ini, Live MNC & RCTI+

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Iran di Piala Asia Futsal 2022 - Pemain Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2022, Thailand.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Iran di Piala Asia Futsal 2022.

Timnas Futsal Indonesia bakal memulai kiprahnya di Piala Asia Futsal 2022 hari ini, Rabu, (28/9/2022).

Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup C bersama Iran, Lebanon, dan Taiwan. Di laga perdana, Garuda bakal langsung menghadapi tim kuat, Iran.

Skuat Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2022 (Instagram @Dimasbagusk)

Duel Timnas Futsal Indonesia vs Iran dijadwalkan kick off pukul 21.00 WIB disiarkan langsung di MNCTV dan RCTI Plus.

Dapat dibilang, Iran merupakan raksasa-nya futsal Asia.

Pasalnya, Iran menjadi negara paling sukses sepanjang sejarah Piala Asia Futsal dengan 12 gelar juara yang sukses mereka kumpulkan.

Prestasi Iran tak hanya mentok di Asia, namun juga di kancah yang lebih bergengsi yaitu Piala Dunia Futsal.

Mereka tak hanya menjadi tim penghibur di turnamen paling bergengsi dunia itu.

Namun juga mampu berbicara banyak dengan pernah meraih peringkat ketiga di edisi Piala Dunia 2016.

Tim sekaliber Portugal berhasil mereka kalahkan diperebutan peringkat ketiga melalui drama adu penalti.