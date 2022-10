Xiong Jing Nan Berhasil Atasi Juara Dunia ONE Women’s Atomweight, Angela Lee 

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPORE - Juara Dunia ONE Women’s Strawweight Xiong Jing Nan berhasil mempertahankan sabuknya setelah mengatasi perlawanan dari sang Juara Dunia ONE Women’s Atomweight Angela Lee dengan keputusan mutlak.

ONE Championship™ (ONE) juga menggemparkan Singapore Indoor Stadium dengan laga ONE on Prime Video 2: Xiong vs. Lee III.

Kartu ini menampilkan banyak penyelesaian yang luar biasa, pertarungan bersejarah untuk mengawali Kejuaraan Dunia ONE Flyweight Submission Grappling perdana dan pertarungan trilogi untuk Perebutan Gelar Juara Dunia ONE Women’s Strawweight.

Angela Lee (Dok. One Championship)

ONE Championship bekerja sama dengan merek gaya hidup performa premium dan mewah TUMI dalam mempersembahkan sabuk Juara Dunia ONE yang bergengsi untuk sang Juara Dunia.

Xiong keluar menyerang dengan melancarkan kombinasi tinju di ronde pertama, menandai Lee dengan serangkaian pukulan yang mengejutkan bintang Singapura-Amerika itu dan membuatnya jatuh ke matras yang hampir mengakhiri pertandingan lebih awal.

Anehnya, Lee memilih untuk bertarung secara terbuka dengan “The Panda” di awal, sebelum beralih ke grappling kebanggaannya di ronde kedua. Namun, Xiong selamat dari tekanan dan mengembalikan tempo pertarungan dengan jual beli serangan yang epik.

Ronde terakhir menampilkan aksi jual beli serangan yang memukau penonton dengan masing-masing petarung memiliki momen terbaiknya.

Pada akhirnya, ketiga juri menilai pertandingan layak dimenangkan oleh Xiong dengan keputusan bulat. Xiong berhasil mempertahankan emasnya dan mengalahkan Lee untuk yang kedua kalinya dalam tiga pertemuan.

Dalam laga pendukung utama, Mikey Musumeci menjadi Juara Dunia Submission Grappling pertama ONE dengan kemenangan mutlak atas rival lamanya Cleber Sousa. Musumeci tampil agresif sejak bel pembukaan dengan beragam serangan kaki yang membuat Sousa harus bertahan.

Petarung Brasil itu mencoba yang terbaik untuk menghindari setiap serangan, tetapi "Darth Rigatoni" selalu siap dengan percobaan submission dari sisi belakangnya.