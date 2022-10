Drawing French Open 2022: Fajar/Rian Ditantang Wakil India, Shesar Hiren vs Lee Zii Jia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil drawing French Open 2022 di mana ada 15 wakil Indonesia yang akan beraksi di Paris, Prancis tanggal 25-30 Oktober 2022 mendatang.

Di sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito langsung ditunggu pebulutangkis andalan dari Malaysia, Lee Zii Jia di babak pertama French Open 2022 nanti.

Kemudian di nomor ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga harus bertemu ganda andalan India, M.R. Arjun/Dhruv Kapila.

Baca juga: Update Ranking BWF 2022: Minions Naik Satu Tingkat, Ahsan/Hendra Gantian Melorot

Sementara itu pasangan andalan di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga harus berhadapan dengan andalan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Ganda putri asal Malaysia diprediksi telah sembuh dari cedera hamstring sehingga bisa mengikuti French Open 2022.

Meskipun Pearly Tan/Thinaah Muralitharan sempat didera cedera, Apriyani/Fadia harus tetap mewaspadai kekuatan mereka karena ganda asal Negeri Jiran itu memiliki penampilan yang luar biasa.

Oleh karena itu layak dinanti perjuangan dari 15 wakil Indonesia ketika mentas di French Open 2022 nanti.

Drawing French Open 2022

Tunggal Putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Sameer Verma (India)