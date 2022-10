Jadwal MotoGP Australia 2022: Marc Marquez Makin Pede Jelang Ngaspal di Philip Island

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap MotoGP Australia 2022 yang akan digelar hari Minggu (16/10/2022).

Berlangsung di Sirkuit Philip Island, Australia, Marc Marquez makin percaya diri untuk segera ngaspal di Negeri Kanguru.

Keseruan dari balapan MotoGP Australia 2022 dapat disaksikan melalui tayangan Trans7 atau streaming Vision Plus pukul 10.00 WIB.

Jadwal MotoGP Australia 2022

Jumat. 14 Oktober 2022

Pukul 05.00-05.40 WIB: FP1 Moto3

Pukul 05.55-06.40 WIB: FP1 MotoGP

Pukul 06.55-07.35 WIB: FP1 Moto2

Pukul 09.15-09.55 WIB: FP2 Moto3

Pukul 10.10-10.55 WIB: FP2 MotoGP

Pukul 11.10-11.50 WIB: FP2 Moto2

Sabtu, 15 Oktober 2022

Pukul 05.00-05.40 WIB: FP3 Moto3

Pukul 05.55-06.40 WIB: FP3 MotoGP

Pukul 06.55-07.35 WIB: FP3 Moto2

Pukul 08.35-08.50 WIB: Kualifikasi 1 Moto3 (Q1)

Pukul 09.00-09.15 WIB: Kualifikasi 2 Moto3 (Q2)

Pukul 09.30-10.00 WIB: FP4 MotoGP

Pukul 10.10-10.25 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP (Q1)

Pukul 10.35-10-50 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP (Q2)

Pukul 11.10-11.25 WIB: Kualifikasi 1 Moto2 (Q1)

Pukul 11.35-11.50 WIB: Kualifikasi 2 Moto2 (Q2)

Minggu, 16 Oktober 2022

Pukul 05.00-05.10 WIB: Warm Up Moto3

Pukul 05.20-05.30 WIB: Warm Up Moto2

Pukul 05.40-06.00 WIB: Warm Up MotoGP

Pukul 07.00 WIB: Race Moto3

Pukul 08.20 WIB: Race Moto2

Pukul 10.00 WIB: Race MotoGP