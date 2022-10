Hasil Drawing Hylo Open 2022: Ginting vs Nhat Nguyen, Viktor Axelsen hingga Minions Absen

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil drawing dari gelaran Hylo Open 2022 yang telah dirilis oleh BWF, Selasa (11/10/2022).

Berlangsung di Saarbrucken, Jerman, Anthony Sinisuka Ginting bakal ditantang oleh tunggal putra asal Irlandia, Nhat Nguyen.

Turnamen Hylo Open 2022 nantinya bakal digelar mulai pada tanggal 1-6 November 2022 mendatang.

Di Hylo Open 2022 nanti Viktor Axelsen hingga Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Minions) akan absen.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis Mauritius, Georges Julien Paul dalam laga hari kedua Badminton World Championships (Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis) 2022 di Tokyo, Jepang, Selasa (23/8/2022). AFP/Richard A Brooks (AFP/RICHARD A. BROOKS)

Bukan hanya Minions, rekannya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan hingga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga bakal menepi dari Hylo Open 2022.

Di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga bakal absen di Hylo Open 2022.

Soal absennya Viktor Axelsen di Hylo Open 2022 nanti nampaknya harus dimanfaatkan oleh para penggawa Merah-Putih.

Salah satunya Ginting yang diharapkan bisa melaju hingga partai final Hylo Open 2022 nanti.

Berikut Hasil Drawing Hylo Open 2022

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia/5) vs Nhat Nguyen (Irlandia)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Prannoy H. S. (India)

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Sameer Verma (India)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Lianne Tan (Belgia)

Ganda Putra