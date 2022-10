Jadwal Livoli Divisi Utama 2022 Hari Ini: Vita Solo vs TNI AL & Samator vs Pasundan, Live Moji TV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Livoli Divisi Utama 2022 akan mulai menggelar pertandingan babak penyisihan I hari ini, Selasa (11/10/2022).

Seluruh pertandingan babak reguler I akan berlangsung di GOR Tawangalun, Banyuwangi hingga, Minggu (15/10/2022).

Seluruh pertandingan Livoli Divisi Utama 2022 dapat disaksikan melalui siaran langsung Moji TV maupun via streaming Vidio.com.

Jadwal Livoli Hari Ini

Selasa, 11 Oktober 2022

14.00 WIB - Bank Jatim vs Petrokimia

16.00 WIB - Vita Solo vs TNI AL

18.00 WIB - Samator vs Pasundan

Link Live Streaming Livoli Divisi Utama

Akses di Sini>>>

Pertandingan Ligaa Voli Indonesia (Livoli) hari ini menyuguhkan tiga pertandingan.

Laga dibuka lewat pertemuan Bank Jatim vs Petrokimia dari kategori putri yang dimulai pukul 14.00 WIB.

Kemudian dilanjutkan perwakilan asal Jawa Tengah, Vita Solo yang bersua tim TNI AL.

Sedangkan laga ketiga tersaji dari sektor putra antara tim BIN Samator vs Pasundan.

Livoli Divisi Utama menyuguhkan aksi-aksi pevoli nasional, sebut saja Wilda Nurfadhillah, Yola Yulliana, Yolana Betha hingga Fahri Septian Putratama ambil bagian pada ajang Livoli Divisi Utama 2022 ini.