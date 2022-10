Jadwal MotoGP Australia 2022: Pertarungan Bagnaia vs Quartararo Bakal Tersaji di Philip Island

Jadwal MotoGP Australia 2022, pertarungan Bagnaia vs Quartararo bakal tersaji - Pembalap Monster Energy Yamaha asal Prancis, Fabio Quartararo (kiri) dan pebalap Italia Tim Lenovo Ducati Francesco Bagnaia bersaing selama Grand Prix MotoGP Jerman di sirkuit balap Sachsenring di Hohenstein-Ernstthal dekat Chemnitz, Jerman timur, pada 19 Juni 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal MotoGP Australia 2022 yang akan menyuguhkan pertarungan seru antara Francesco Bagnaia vs Fabio Quartararo.

MotoGP Australia 2022 sendiri akan digelar mulai hari Jumat (14/10/2022) hingga Minggu (16/10/2022) di Sirkuit Philip Island.

Keseruan dari duel antara Bagnaia vs Quartararo di MotoGP Australia 2022 dapat disaksikan melalui Trans7 atau streaming via Vision Plus pukul 10.00 WIB, Minggu (16/10/2022).

Jadwal MotoGP Australia

Jumat. 14 Oktober 2022

Pukul 05.00-05.40 WIB: FP1 Moto3

Pukul 05.55-06.40 WIB: FP1 MotoGP

Pukul 06.55-07.35 WIB: FP1 Moto2

Pukul 09.15-09.55 WIB: FP2 Moto3

Pukul 10.10-10.55 WIB: FP2 MotoGP

Pukul 11.10-11.50 WIB: FP2 Moto2

Sabtu, 15 Oktober 2022

Pukul 05.00-05.40 WIB: FP3 Moto3

Pukul 05.55-06.40 WIB: FP3 MotoGP

Pukul 06.55-07.35 WIB: FP3 Moto2

Pukul 08.35-08.50 WIB: Kualifikasi 1 Moto3 (Q1)

Pukul 09.00-09.15 WIB: Kualifikasi 2 Moto3 (Q2)

Pukul 09.30-10.00 WIB: FP4 MotoGP

Pukul 10.10-10.25 WIB: Kualifikasi 1 MotoGP (Q1)

Pukul 10.35-10-50 WIB: Kualifikasi 2 MotoGP (Q2)

Pukul 11.10-11.25 WIB: Kualifikasi 1 Moto2 (Q1)

Pukul 11.35-11.50 WIB: Kualifikasi 2 Moto2 (Q2)

Minggu, 16 Oktober 2022

Pukul 07.00 WIB: Race Moto3

Pukul 08.20 WIB: Race Moto2

Pukul 10.00 WIB: Race MotoGP

Link Streaming

