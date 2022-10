Jadwal Denmark Open 2022: Ginting Ditunggu Lakshya Sen di Partai Perdana

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Indonesia sedang bersiap untuk mentas di Denmark Open 2022.

Jadwal Denmark Open 2022 akan dimulai besok hari Selasa (18/10/2022) hingga Minggu (23/10/2022).

Bakal tampil di turnamen berlevel super 750, PBSI telah mengirimkan 15 wakil terbaiknya ke Odense, Denmark.

Apabila menilik hasil drawing, Anthony Sinisuka Ginting telah ditunggu oleh wakil India, Lakshya Sen.

Lalu rekannya Jonatan Christie dinanti oleh tuan rumah, Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska akan berjumpa unggulan China, He Bing Jiao.

Duel seru di babak pertama juga bakal dialami olehMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan berhadapan dengan Akira Koga/Taichi Saito asal Jepang.

Hasil Drawing Denmark Open 2022

Tunggal Putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Lakshya Sen (India)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs He Bing Jiao (China)

Ganda Putra

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) vs Lee Jhe Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia)

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia) vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)

- Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)

Ganda Putri

- Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) vs Anna Ching Yik Cheong/Teoh Mei Xing (Malaysia)

- Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia) vs Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea)

Ganda Campuran

- Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela (Indonesia) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

- Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Indonesia) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China)

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Indonesia) vs Tan Kiang Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)

