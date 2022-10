Timnas Cricket Putra Indonesia Berhasil Kalahkan Jepang Dan Korea Selatan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Cricket Putra Indonesia tampil gemilang pada laga Kualifikasi Piala Dunia Sub Regional Grup B dengan memetik tiga kemenangan dari total empat laga. Pertandingan ini diselengarakan di Sano International Cricket Ground Jepang,15-19 Oktober 2022.

Hal ini merupakan salah satu penampilan terbaik Timnas putra yang dibentuk Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI).

Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan pada dua laga dengan skor masing-masing 99/7 (Indonesia) vs 98/6 (Korea Selatan) pada tanggal 18 October 2022 serta skor 130/7 (Indonesia) vs 66/10 (Korea Selatan) pada laga awal tanggal 15 October 2022). Di laga ini, pemain Timnas Cricket Putra Indonesia, Padmakar Surve meraih man of the match.

Sementara pada partai puncak tanggal 18 Oktober 2022, di hari yang sama dimana Indonesia mengalahkan Korea Selatan, Timnas Cricket Putra Indonesia berhasil menghentikan kedigdayaan tuan rumah Jepangdengan skor meyakinkan 104/4 (Indonesia) vs 103/10 (Jepang).

Hasil ini juga menempatkan pemain asal Bali, Edi Guna Artawa menjadi man of the match. Dengan hasil ini, Indonesia dan Jepang sama-sama memetik 3 kemenangan dari total 4 laga.

“Kita bangga dengan penampilan Pasukan Garuda Muda Indonesia pada turnamen ini serta ini menjadi bekal persiapan kami menuju perhelatan SEA Games 2023 Kamboja dan Asian Games 2023 Habgzhou. Para atlet, Pelatih Nasional, staff dan seluruh tim sudah memberi yang terbaik. Terima kasih juga kepada masyarakat Indonesia yang selalu memberi doa dan dukungan tanpa henti,” ujar Ketua Harian PP PCI Abhiram S. Yadav.

Menurut Abhiram, hasil dari turnamen ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi PP PCI dalam mempersiapkan laga-laga internasional dalam rangka membangun prestasi di kancah dunia. “Kita akan terus berlatih dan berbenah agar dapat memberi yang terbaik bagi bangsa Indonesia,” jelas Pelatih Timnas Cricket Putra Indonesia, Nuwan Shiroman.

Dalam konteks ini, kata Abhiram, PP PCI telah mengidentifikasi talenta atlet sejak tahun 2021 serta telah melakukan perjalanan ke beberapa provinsi untuk melakukan sesi dengan masing-masing talenta yang telah dicatat sehingga menghasilkan long list nama atlet yang kemudian dikumpulkan di Pusat Pelatihan pada tahap pra-seleksi. Tahapan ini dilalui dengan mekanisme seleksi dari 24 atlet, yang kemudian menjadi 17 atlet. Pada akhirnya pada tanggal 10 September 2022 melalui pelatihan dan latih tanding, didapatkan 14 nama atlet putra yang diberangkatkan ke Jepang.

“PCI sangat aktif dan objektif dalam memilih pemain Timnas Cricket Putra Indonesia. Dan turnamen ini membuktikan bahwa proses pengembangan olahraga cricket di Indonesia berjalan dengan baik serta berhasil membawa prestasi internasional. Turnamen ini juga akan mendongrak ranking Indonesia di dunia,” tutup General Manager PP PCI, Afie Fiermansyah.

Skuad Timnas Cricket Putra Indonesia:

Official:

1. Abhiram S. Yadav (Ketua Harian PP PCI)

2. Albert Tangkudung (Sekjend PP PCI)

3. Afie Fiermansyah (GM/Team Manager PP PCI)