Hal-Hal Menarik The Minions Tembus Final Denmark Open 2022, 4 Kali Flick Service, Ada No Look Shot

Hal-Hal Menarik The Minions Tembus Final Denmark Open 2022, 4 Kali Flick Service, Ada No Look Shoot

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah hal menarik muncul dari hasil Denmark Open 2022 di laga Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Hasil Denmarik Open 2022, The Minions - julukan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo - menang rubber game 21-17, 13-21, 21-17.

Dirangkum dari berbagai sumber berikut hal-hal menarik keberhasilan The Minions menembus babak final Denmark Open 2022.

Final Pertama The Minions di 2022

Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil menembus babak final Denmark Open 2022.

Marcus/Kevin berhasil meneruskan totehan positif mereka di Denmark Open 2022.

Kali ini, wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik jadi korban kebangkitan Marcus/Kevin.

Hasil ini merupakan final pertama Marcus/Kevin di tahun 2022.

Peluang All Indonesia Final

Pasangan pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Rian Ardianto melakukan selebrasi usai mengalahkan pasangan pebulu tangkis China, Liang Wei Keng dan Wang Chan pada babak final Indonesia Masters di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (12/6/2022). Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil keluar sebagai juara ganda putra Indonesia Masters setelah menang atas Liang Wei Keng/Wang Chan dalam dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-17. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Kemenangan Marcus/Kevin ini pun membuat peluang terciptanya All Indonesia Final di sektor ganda putra Denmark Open 2022 semakin besar.

Pasalnya, di partai lainnya rekan Marcus/Kevin yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan bertarung memperebutkan tiket babak final melawan wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Jika Fajar/Rian berhasil menang, maka Indonesia akan mengklaim gelar juara Denmark Open 2022 lebih awal.

Adu Pukulan Ajaib