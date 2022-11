Hasil Drawing Australia Open 2022: Fajar/Rian hingga Anthony Ginting Siap Tempur di Negeri Kanguru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut hasil drawing Australia Open 2022 pada Jumat (11/11/2022) malam.

Australia Open 2022 dimulai pada tanggal 15-20 November 2022.

Berlangsung di Australia, sebanyak 21 wakil Indonesia bakal beraksi.

Satu di antaranya ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto hingga Anthony Ginting bakal tampil.

Hasil Drawing Australia Open 2022

Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Kualifikasi (Q2)

Tommy Sugiarto vs Lu Guang Zu (China)

Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang)

Jonatan Christie vs Kualifikasi (Q1)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Li Shi Feng (China)

Christian Adinata vs S. Sankar Muthusamy Subramanian (India)

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Cheam June Wei (Malaysia)

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Lalinrat Chaiwan (Thailand)

Putri Kusuma Wardani vs Soniia Cheah (Malaysia)

Ganda Putra

Fajar Alfian/M. Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tan Kiang Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia)

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Chang Ko-Chi/Po Li-Wei (Taiwan)

Ganda Putri

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Sydney Thonadi/Victoria Tjonadi (Australia)

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Louisa Ma/Victoria Na (Australia)

Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose vs Simran Singhi/Ritika Thaker (India)

Gand Campuran