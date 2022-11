Technofest 2022 Jadi Wadah Eksplorasi Sepeda Premium yang Ramah di Kantong

TRIBUNNEWS.COM - Meramaikan penghujung tahun 2022, Technobike Indonesia sebagai toko sepeda premium di ibukota membawa kabar seru dari dunia sepeda melalui Technofest Year End Sale 2022. Melalui event ini, Technobike yang menjadi The 1st Multi Brand and Multi Category Cycling Sale akan menyatukan berbagai brand sepeda untuk menggelar diskon besar-besaran.

Technofest Year End Sale 2022 akan digelar pada 19 November sampai dengan 18 Desember 2022 di Galeria Lot 6 SCBD Jakarta dan menghadirkan lebih dari 50+ Cycling Brand yang menawarkan barang-barang sepeda beserta perlengkapannya.

Hasri Sigalingging selaku General Manager Technobike Indonesia mengatakan, event yang hadir selama satu bulan penuh tersebut akan menjadi ajang untuk transaksi dan bertemunya orang-orang pecinta gowes baik dari kalangan pemula hingga profesional.

“Kami berharap, event Technofest Year End Sale 2022 ini bisa menjadi wadah bagi orang-orang khususnya warga ibukota untuk mengeksplorasi hobi dan minat mereka dalam dunia sepeda lewat perlengkapan yang ditawarkan oleh para tenant yang berpartisipasi. Dengan diskon-diskon yang ada, semoga ajang Cycling Sale Event terbesar di tahun 2022 ini bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat dan sukses menjadi event penutup akhir tahun,” ungkap Hasri.

Adapun diskon yang akan berlangsung selama technofest antara lain: Fullbike and Frame dibandrol diskon up to 50 persen dan untuk aksesoris, parts dan lain-lain diskon mencapai 60%. Promo lainnya yang tidak kalah menarik adalah Technobike Indonesia selaku penyelenggara memberikan beberapa diskon menarik yang hanya berlaku saat Technofest berlangsung antara lain;

1. Beli 2 Gratis 1 Sepeda (Mendapatkan 3 Unit Sepeda, bebas pilih tipe apapun)

2. Beli 1 Gratis 1 Sepeda (Mendapatkan 2 Unit Sepeda, item terpilih)

3. Apparel, Parts, Accessories, Eyewear disc up To 60%

Serta masih banyak promo tambahan lainnya selama technofest 2022 berlangsung.

Technobike juga bekerjasama dengan beberapa platform pembayaran bahkan platform cicilan 0% dengan tenor hingga 12 bulan, sehingga memudahkan konsumen yang akan berbelanja di Technofest Year End Sale 2022.

Digelar selama 1 bulan penuh di Kawasan Galeria Lot 6 SCBD, Technofest tidak hanya menggelar Sale Event saja. Bella Karuntu selaku Marketing Communications Manager Technobike Indonesia turut mengatakan “Bersama dengan komunitas FITAMIN Cycling Club, Technofest menggelar acara ride collaborations dengan berbagai Komunitas dan Brand setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu rutin diadakan selama Technofest berlangsung dengan titik start dan finish di venue Technofest mulai dari jam 5 Pagi waktu setempat.” Tambah Bella.

Technofest Year End Sale 2022 akan buka setiap hari mulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Ajang ini tidak dipungut biaya apapun. Silahkan datang membawa keluarga dan kolega karena acara ini menyediakan sepeda mulai dari anak-anak hingga dewasa.(*)