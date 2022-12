Konfrensi pers ajang Dash Aqua Challange, sebuah kompetisi yang ditujukan untuk keluarga urban di kota besar. Ajang siap bergulir di Stadion Akuatik GBK 11 Desember 2022, KFC Naughty by Nature, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Ada Kompetisi Menarik Renang dan Lari Untuk Keluarga: Dash Aqua Challange Targetkan 500 Peserta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka turut mensemarakkan suasana liburan penghujung tahun dan geliat berakhirnya Pandemi, Dash Sports, aplikasi olahraga digital di Indonesia menggelar kompetisi olahraga renang dan lari untuk keluarga dan komunitas.

Founder dan CEO Dash Sports, Alit Aryaguna menyampaikan, BTN Dash Aqua Challenge merupakan sebuah ajang olahraga dan hiburan yang dikemas sedemikian seru dan fun mempromosikan gaya hidup sehat dan bugar melalui renang.

Baca juga: Fakta Unik Bola Piala Dunia 2022, Bikin Jepang Singkirkan Jerman, Mesti Di-Charge Sebelum Digunakan

"Ajang istimewa ini berkolaborasi dengan komunitas olahraga, menarik minat manfaat kebugaran dan mendorong partisipasi keluarga di seluruh komunitas yang beragam untuk berkompetisi. Tidak kurang dari 500 peserta keluarga ditargetkan untuk turut meramaikan ajang BTN Dash Aqua Challenge ini yang terdiri dari: Adult Aquathlon Challenge, Kids Swimming Competition dan Aqua Bike memperebutkan hadiah berupa uang tunai," kata Alit dalam konferensi pers di KFC Naughty By Nature, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Lebih jauh Alit memaparkan bahwa BTN Dash Aqua Challenge dihelat pada hari Minggu, 11 Desember 2022 di Aquatic Stadium atau Stadion Renang Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta.

Sementara itu, Head of Marketing and Communications Division and Digital Channel Division Bank BTN, Ramon Armando mengaku sangat senang BTN turut serta dalam gelaran BTN Dash Aqua Challenge yang merupakan rangkaian acara dari BTN Sport Fest 2022.

Kompetisi yang digelar bukan saja kompetitif dan professional, namun juga fun dan tentunya sesuai dengan gaya hidup sehat kaum urban.

"Event ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dan keakraban sahabat keluarga Indonesia yaitu antar anggota komunitas seperti utamanya renang dan olahraga lainnya serta umumnya seperti kaum keluarga urban," ujarnya.

Sports Coordinator Dash Sports, Yori Hehanussa menjelaskan ba Aqua Challenge memperlombakan 3 kompetisi yaitu Adult Aqua Kids Swimming Competition dan Aqua Bike.

Adult Aquathlon Challenge adalah kompetisi olahraga yang seru mengkombinasikan tantangan renang dan lari.

Pertandingannya berformat lari-renang-lari dimana peserta berlari sejauh 3 kilometer mengitari stadion renang diikuti dengan renang sejauh 500, ditutup dengan lari kembali berjarak 2 kilometer hingga garis finish.

Aqua bike sendiri adalah kombinasi antara bersepeda dan renang. Peserta lomba bersepeda sejauh 10km secara virtual dengan menggunakan bike trainer yang sudah dipersiapkan, setelah itu diarahkan langsung menuju kolam renang untuk menyelesaikan trek renang sejauh 500 m.

Untuk Swimming Competition for kids, pada perlombaan kali ini memfokuskan pads pembinaan anak usia 6-14 tahun.

Nomor lomba yang akan dilombakan adalah 200m gaya ganti, 50m & 100m gaya kupu-kupu, 50m & 100m gaya punggung, 50m & 100m gaya dada, 50m, 100m & 200m gaya bebas.

"Registrasi untuk peserta sudah dibuka sejak awal November dan masih dibuka melalui aplikasi Dash Sports hingga 5 Desember 2022. Biaya pendaftaran untuk Adult Aquathlon Challenge adalah Rp400,000 per orang, sementara untuk Swimming Competition adalah Rp300,000 per anak. Peserta yang sudah berhasil mendaftar dan menyelesaikan pembayaran melalui aplikasi Dash Sports dipersilahkan untuk mengambil race pack (RPC) di Menara BTN Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 mulai pukul 10:00 hingga 22:00 WIB. Good luck and happy race buat semua peserta," jelas Chief Strategic Officer Dash Sports, Imam Sulisto.