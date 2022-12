Jadwal Proliga 2023 Putaran Pertama Live Moji: Rivan Nurmulki & Rendy Tamamilang Jual Beli Smash

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal lengkap Proliga 2023 putaran pertama yang akan berlangsung pada 5-22 Januari mendatang.

Tiga kota yang didapuk menggelar pertandingan Proliga 2023 putaran pertama meliputi Bandung, Purwokerto dan Palembang.

Dilansir media sosial PBVSI, seluruh laga kompetisi tertinggi voli Indonesia Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji, Champions TV dan streaming Vidio.com.

Sorotan diberikan duel Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi yang tersaji pada pekan kedua Prolga 2023.

Pasalnya laga ini bakal mempertemukan quartet Timnas Indonesia, Rivan Nurmulki, Rendy Tamamilang, Nizar Zulfikar dan Yudha Mardiansyah Putra yang sebelumnya membela Bhayangkara Samator.

Sayang, untuk Proliga 2023, keempatnya 'pecah kongsi'. Rivan bertahan bersama Surabaya BIN Samator. Sedangkan Rendy Tamamilang, Nizar Zulfikar dan Yudha Mardiansyah berpindah ke Jakarta Bhayangkara Presisi.

Artinya, Rivan dan Rendy yang dikenal sebagai sahabat dekat plus menjadi andalan Timnas Indonesia, kali ini akan saling jual beli smash untuk meraih kemenangan.

Jadwal Proliga 2023 Putaran Pertama (@volimaniajatim)

Pekan 1: 5-8 Januari (GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung)

Kamis, 5 Januari

12.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jumat, 6 Januari

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

18.30 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel [Putra]

Sabtu, 7 Januari