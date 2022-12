Jadwal Proliga 2023 Seri Gresik: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator, Adu Smash Sigit vs Rivan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 seri Gresik putaran kedua bakal menyuguhkan 15 pertandingan pada 2-5 Februari 2023.

Pertandingan Proliga 2023 seri Gresik akan berlangsung di GOR Tri Dharma, Jawa Timur.

Seluruh laga kompetisi tertinggi voli Indonesia Proliga 2023 dapat disaksikan live Moji, Champions TV dan streaming Vidio.com.

Baca juga: Daftar Pemain Proliga 2023 Putri - Jakarta Pertamina Fastron Diperkuat Yolla Yuliana

Pertandingan Proliga 2023 putaran kedua akan berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, 2 hingga 5 Februari 2023. (Tangkapan Layar Laman Resmi PBVSI)

Jadwal Proliga 2023 Seri Gresik

Pekan 4 (GOR Tri Dharma, Gresik)

Kamis, 2 Februari 2023

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (putri)

14.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra)

Jumat, 3 Februari 2023

14.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Jakarta BIN (putri)

16.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Surabaya BIN Samator (putra)

18.30 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta Bhayangkara Presisi (putra)

Sabtu, 4 Februari 2023

12.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (putri)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Kudus Sukun Badak (putra)

16.00 WIB: Bandung BJB Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN (putra)

Minggu, 5 Februari 2023

12.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (putra)

14.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta STIN BIN (putra)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

18.30 WIB: Palembang Bank SumselBabel vs Surabaya BIN Samator (putra)

Duel Sigit Ardian vs Rivan Nurmulki