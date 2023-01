Jadwal Proliga 2023 Live Moji - Surabaya BIN Samator vs Palembang BSB, Laga Nostalgia Samsul Kohar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Proliga 2023 seri Bandung yang mulai menggelar pertandingan 5-8 Januari di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat.

Volimania Tanah Air dapat menyaksikan Proliga 2023 live MOJI maupun via streaming di Vidio.com.

Satu di antara pertandingan Proliga 2023 Bandung yang bakal menarik atensi ialah Jakarta BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (BSB).

Duel ini menjadi laga sarat emosi bagi spiker Palembang BSB, Samsul Kohar lantaran akan melawan bekas timnya yang dibela selama 11 tahun.

Jadwal Proliga 2023 Bandung

Pekan 1: 5-8 Januari (GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung)

Kamis, 5 Januari

12.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jumat, 6 Januari

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

16.00 WIB: Jakarta Pertamina Pertamax vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

18.30 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank Sumsel Babel [Putra]

Sabtu, 7 Januari

12.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta BIN (Putri)

14.00 WIB: Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator (Putra)

16.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Minggu, 8 Januari 2023

12.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)

14.00 WIB: Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 (Putra)

16.00 WIB: Jakarta BIN vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)