Nonton Live Streaming Voli Proliga 2023 Lengkap Jadwal Seri Bandung dan Info Harga Tiket

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming nonton pertandingan Proliga 2023 seri Bandung yang mulai menggelar pertandingan Kamis, (5/1/2023).

Proliga 2023 Bandung akan menggelar seluruh laga di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Jawa Barat hingga Minggu (8/1/2023).

Volimania Tanah Air dapat menyaksikan keseruan pevoli idola berlaga di Proliga 2023 melalui siaran langsung Moji TV maupun live streaming Vidio, gratis.

Baca juga: Proliga 2023 Jadi Ajang Jakarta Pertamina Bantu Regenerasi Atlet Voli di Indonesia

Untuk menyaksikan secara langsung di GOR Jalak Harupat Bandung, Anda dapat membeli tiket pertandingan Proliga 2023 putaran pertama pekan 1, dengan memesan online via aplikasi Goers atau via web.

Harga tiket Proliga 2023 Bandung terbagi dalam dua kategori, Reguler (Rp 80 ribu) dan VIP (Rp 100 ribu).

Link Live Streaming Proliga 2023

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>

MOJI>>>>

Jadwal Proliga 2023 Bandung

Pekan 1: 5-8 Januari (GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Bandung)

Kamis, 5 Januari

12.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)

Jumat, 6 Januari