Live Streaming Moji Proliga 2023, Gelar 4 Pertandingan Hari Ini, Tonton Gratis di HP

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming Proliga 2023 seri Bandung yang hari ini menggelar empat laga, Kamis (5/1/2023).

Seluruh pertandingan Proliga 2023 Bandung berlangsung di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, hingga Minggu (8/1/2023).

Siaran langsung Proliga 2023 tayang di MOJI TV. Volimania Tanah Air juga bisa menonton pertandingan via live streaming Vidio, gratis di HP.

Jadwal Proliga 2023 seri Bandung yang menggelar pertandingan hari ini, Kamis (5/1/2023) di GOR Jalak Harupat, Jawa Barat. Pertandingan pembuka Proliga 2023 mempertemukan Gresik Petrokimia vs Bandung BJB Tandamata pukul 12.00 WIB. (Instagram @kokvoli)

Link Live Streaming

MOJI>>>>

Live Score Proliga 2023

Jadwal Proliga 2023

Seri Bandung: 5-8 Januari 2023

Kamis, 5 Januari

12.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata (Putri)

14.00 WIB: Jakarta BNI 46 vs Jakarta LavAni Allo Bank (Putra)

16.00 WIB: Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Kudus Sukun Badak (Putra)