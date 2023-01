Live Streaming Proliga 2023 Lengkap Hasil dan Klasemen, Tanding Jam 14.00 WIB di Moji

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Proliga 2023 Purwokerto pada hari kedua menyuguhkan tiga pertandingan, Jumat (13/1/2023).

Siaran langsung Proliga 2023 Purwokerto di Satria, Jawa Tengah tayang di Moji TV mulai pukul 14.00 WIB. Volimania Tanah Air juga bisa menyaksikan via live streaming Vidio, gratis.

Satu di antara laga yang menarik atensi adalah duel Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

Pasalnya laga ini memiliki tajuk pertemuan dua tim terluka lantaran belum pernah menuai kemenangan sepanjang seri Proliga 2023 berlangsung.

Link Live Streaming

Jadwal Proliga 2023 Purwokerto Hari Ini

Jumat, (13/1/2023)

14.00 WIB: Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri)

16.00 WIB: Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

18.30 WIB: Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46 (Putra)

Pertandingan pembuka hadir dari sektor putri mempertemukan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menghadapi Jakarta BIN. Laga ini diprediksi berlangsung ketat lantaran posisi kedua tim yang berurutan di tabel klasemen Proliga 2023 puti.

Gresik Petrokimia duduk di tangga keempat dengan koleksi dua poin. Sedangkan Jakarta BIN duduk di posisi ketiga (3).

Jadwal lengkap pertandingan Proliga 2023 Purwokerto yang akan menggelar laga di GOR Satria, Kamis (12/1/2023) hingga Minggu (15/1/2023) live MOJI dan Vidio. (Tangkapan layar dari laman resmi Proliga)

Laga selanjutnya mempertemukan Jakarta STIN BIN jumpa Palembang Bank Sumsel Babel. Kemenangan menjadi target mutlak bagi Dimas Saputra dkk untuk menempel Jakarta LavAno Allo Bank yang duduk di posisi puncak klasemen.