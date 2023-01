M Fadli Bersama Komunitas Sepeda Ramaikan Kehadiran Technobike

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Atlet Paracycling andalan Indonesia, Muhammad Fadli Imammuddin bersama berbagai komunitas sepeda turut menyemarakkan suasana pembukaan Technobike Kuningan City Mall pada 14 Januari lalu.

M Fadli mengatakan kehadiran Technobike store ini sangat membantu para pecinta pesepeda.

“Pembukaan technobike store di Kuningan City Mall menurut saya sangat bagus ya, dengan ini technobike semakin mempermudah masyarakat untuk tahu tentang olahraga sepeda. karena technobike yang saya tahu bukan cuma fokus berjualan saja tetapi juga dapat merangkul masyarakat untuk berolahraga utamanya bersepeda,” kata M Fadli.

Acara dimulai pada pukul 05:00 Sabtu pagi dengan bersepeda dengan ratusan pesepeda yang tergabung dalam puluhan komunitas di Jabodetabek.

Setelahnya, Acara dilanjutkan dengan prosesi peresmian Technobike di Kuningan City yang dihadiri oleh Direksi Kuningan City Mall, Christopher Hardja selaku Center Director.

Sementara itu, Mario Adrianto, selaku Operational Manager Technobike berharap kehadiran technobike bisa semakin menginspirasi masyarakat. Indonesia dalam menjalani hidup sehat.

“Harapannya Technobike bisa semakin dekat dengan teman² techno di sekitar Kuningan City. Dan bisa menjadi inspirasi gaya hidup sehat di masyarakat, khususnya Ibukota Jakarta,” ujar Mario.

Pada acara Grand Opening Technobike Kuningan City, Technobike menggelar penawaran yang menarik yakni Pay 1 For 2 dan Pay 2 For 3 untuk Bike and Frame, Discount Up To 50 persen Untuk Apparel, Shoes dan juga Helmet. Lucky Angpao berhadiah langsung, serta Trade Up Bartape dan Cleat, hingga voucher cashback 500rb.

Store yang terletak di Kuningan City Mall Ground Floor nomor 50 ini mengambil luas hampir 200m2 dan menawarkan berbagai jenis produk sepeda internasional, spare parts serta accessories penunjang kebutuhan bersepeda.

Technobike beroperasi pada jam operasional Mall 10:00 Pagi sampai dengan 10:00 Malam.

Tidak hanya menyediakan kebutuhan bersepeda, Technobike di Kuningan City Mall juga menawarkan beberapa jasa seperti Bike Wash dan Bike Service.

Hal ini tentu memudahkan banyak komunitas sekitaran Jakarta untuk lebih mudah dan lebih dekat dalam merawat sepeda, terlebih setelah bersepeda sepanjang hari.