Link Live Streaming India Open 2023 Hari Ini: Tonton Aksi Jojo hingga Fajar/Rian, Gratis di iNews TV

TRIBUNNEWS.COM - Inilah link live streaming India Open 2023 babak semifinal, Sabtu (21/1/2023).

Di partai semifinal India Open 2023, sebanyak tiga wakil Indonesia bakal bertanding di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi.

Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Rian Ardianto yang akan berjuang demi mengamankan tiket final India Open 2023.

Perjuangan wakil Indonesia di India Open 2023 dapat disaksikan melalui tayangan iNews TV mulai pukul 13.30 WIB.

Jalan Terjal Wakil Indonesia

Mengamankan tiket final India Open 2023 tentu bukanlah hal mudah bagi tiga wakil Indonesia.

Terlebih lagi, Jonatan Christie akan bertemu tunggal putra ranking satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen.

Sedangkan Jonatan Christie saat ini menempati urutan keempat dunia.

Secara head to head, pria yang akrab disapa JoJo tersebut kalah telak.

Dari delapan pertemua, Jojo hanya bisa menang dua kali.

Di pertandingan lain, Ginting juga pasti tak anggap remeh wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Secara ranking dan head to head, Ginting lebih unggul ketimbang Kunlavut Vitidsarn.

Namun, tentu saja Kunlavut Vitidsarn tak bisa dianggap enteng.

Beralih ke sektor ganda putra, ada Fajar/Rian yang bakal bertemu Aaron Chia/Soh Woii Yik.

Aaron Chia/Soh Woii Yik juga salah satu pasangan yang bisa mengancam laju Fajar/Rian.

Jika menilik ke belakang, mereka sudah bertemu sebanyak empat kali dan berakhir imbang.

Meski saat ini berada di Fajar/Rian ranking satu dunia, namun bisa saja Aaron Chia/Soh Woii Yik memberi kejutan yang tentu bisa membahayakan.

Jadwal Lengkap Semifinal India Open 2023, Sabtu (21/1/2023) Hari Ini:

XD: Wang Yilyu/Huang Dong Ping (4/China) vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korea Selatan)

WS: Akane Yamaguchi (1/Jepang) vs Supanida Katethong (Thailand)

XD: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (1/China) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (3/Jepang)

WS: He Bing Jiao (4/China) vs An Se Young (2/Korea Selatan)

MS: Kunlavut Vitidsarn (8/Thailand) vs Anthony Ginting (6/Indonesia)

WD: Tan Pearly/Thinaah Muralitharan (8/Malaysia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (2/Jepang)

MS: Viktor Axelsen (1/Denmark) vs Jonatan Christie (4/Indonesia)

MD: Aaron Chia/Soh Woii Yik (3/Malaysia) vs Fajar Alfian/Rian Ardianto (2/Indonesia)

WD: Chen Qingchen/Jia Yifan (1/China) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (4/Korea Selatan)

MD: Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan) vs Liang Wei King/Wang Chang (China)

Keterangan:

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri

MD: Ganda Putra

WD: Ganda Putri

XD: Ganda Campuran

(Tribunnews.com/Isnaini Nurdianti)