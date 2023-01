Jadwal IBL 2023 Seri Malang, Mulai Tanding 28 Januari di GOR Bimasakti

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal lengkap Indonesia Basketball League (IBL) 2023 seri Malang yang akan berlangsung mulai 28 Januari-4 Februari.

Mengarungi IBL 2023 seri kedua, pertandingan akan diselenggarakan di GOR Bimasakti.

Sebelumnya, IBL 2023 seri pertama telah sukses digelar di GOR Merpati, Denpasar, Bali.

Di seri pertama IBL 2023, Satria Muda Pertamina Jakarta berhasil menjadi pemuncak klasemen sementara dengan raihan delapan poin.

Pemain basket Satria Muda Pertamina Jakarta, Christian Sitepu (kedua kanan) berebut bola dengan pemian basket CLS Knights Surabaya Rachmad Febri Utomo (kanan) pada pertandingan Semifinal IBL 2016 di Britama Arena, Jakarta, Minggu (22/5/2016). Inilah jadwal lengkap Indonesia Basketball League (IBL) 2023 seri Malang yang akan berlangsung mulai 28 Januari-4 Februari. Super Ball/Feri Setiawan (Super Ball/Super Ball/Feri Setiawan)

Jadwal IBL 2023 Seri Malang

Day 1 - Sabtu, 28 Januari 2023

11:30 WIB: Tangerang Hawks Basketball Club vs Satya Wacana Salatiga

14:00 WIB: Evos Thunder Bogor vs RANS PIK Basketball Club

16:30 WIB: West Bandits Solo vs Bumi Borneo Basketball Pontianak

19:00 WIB: Prawira Harum Bandung vs Dewa United Banten

Day 2 - Minggu, 29 Januari 2023

11:30 WIB: Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Mountain Gold Timika

14:00 WIB: Indonesia Patriots vs Elang Pacific Caesar Surabaya

16:30 WIB: Satria Muda Pertamina Jakarta vs RJ Amartha Hangtuah Jakarta

19:00 WIB: Bali United Basketball vs Bima Perkasa Jogja

Day 3 - Senin, 30 Januari 2023

11:30 WIB: Prawira Harum Bandung vs Tangerang Hawks Basketball Club

14:00 WIB: Bumi Borneo Basketball Pontianak vs Evos Thunder Bogor

16:30 WIB: Dewa United Banten vs Satya Wacana Salatiga

19:00 WIB: RANS PIK Basketball Club vs West Bandits Solo

Day 4 - Selasa, 31 Januari 2023

11:30 WIB: Mountain Gold Timika vs Indonesia Patriots

14:00 WIB: Satria Muda Pertamina Jakarta vs Bali United Basketball

16:30 WIB: Elang Pacific Caesar Surabaya vs Bima Perkasa Jogja

19:00 WIB: RJ Amartha Hangtuah Jakarta vs Pelita Jaya Bakrie Jakarta

Day 5 - Rabu, 1 Februari 2023