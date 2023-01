Info Tiket Nonton Proliga 2023 Gresik Lengkap Cara Pembelian, Harga Reguler Rp 100 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada pekan pembuka putaran kedua Proliga 2023 telah merilis harga tiket dan cara pembeliannya.

Proliga 2023 Gresik akan menggelar pertandingan di GOR Tri Dharma, Kamis (2/2/2023) hingga Minggu (5/2/2023).

Tiket nonton Proliga 2023 Gresik terbagi menjadi dua kategori, yakni reguler (Rp 100 ribu) dan VIP (Rp 200 ribu).

Pembelian tiket hanya bisa dilakukan via online. Berbeda dengan seri Palembang, Proliga 2023 Gresik hanya menyediakan tiket via online dan tidak melayani pembelian on the spot.

Memasuki putaran kedua Proliga 2023, sektor putra menempatkan Jakarta Bhayangkara Presisi sebagai puncak klasemen. Sedangkan sektor putri, urutan pertama diduduki oleh tim BUMN Jakarta Pertamina Fastron.

Putaran kedua Proliga 2023 akan berlangsung di tiga kota. Selain Gresik, juga akan tersaji di Malang dan Yogyakarta sebelum menapak ke babak final four.

Harga Tiket Proliga 2023 Gresik

Reguler A, B, C, D, E,dan F: Rp 100 Ribu

VIP: Rp 200 Ribu

Syarat dan Ketentuan

-Usia 1 - 5 tahun gratis tiket masuk.

-Usia > 6 tahun dikenakan biaya tiket full

-Pembelian untuk satu orang maksimal mendapatkan lima tiket.

Cara Pembelian